- Dalle ore 8 di domani fino alle ore 9 di sabato 20 gennaio, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte e gelate. In particolare, attenzionate per il vento sono le zone della pianura meridionale, costa e pianure limitrofa, mentre per le gelate le zone montane, pedemontane e la pianura interna. (Rev)