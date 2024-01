Sardegna: appello Cisl alla politica, più attenzione su povertà, salute e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl chiede alla politica sarda un maggior impegno, in particolare nella lotta alla povertà, per il lavoro, per migliorare l'assistenza sanitaria (“una persona su tre non si cura e non fa controlli”) e per utilizzare in modo più produttivo i fondi Pnrr. L'appello del sindacato arriva a poco più di un mese dalle elezioni regionali. Gavino Carta, segretario regionale Cisl ha evidenziato la necessità di migliorare l'uso delle risorse a disposizione: “Non è possibile averle e non saperle spenderle”, ha detto. Ma non è l'unico rimprovero che viene rivolto all'attuale amministrazione regionale: “Sull'energia siamo tornati al punto di partenza – ha detto Carta - Le crisi aziendali sono ferme. La sanità paga la carenza di personale. Insomma, in questa legislatura non ha cambiato nulla e tanta situazioni si sono, nel frattempo, aggravate. Sui fondi Pnrr è mancata una vera cabina di regia”. (segue) (Rsc)