Sardegna: appello Cisl alla politica, più attenzione su povertà, salute e Pnrr (2)

- E poi la povertà, che anche in Sardegna si fa sentire: “sulla base di alcuni indicatori quali tasso di disoccupazione, ammortizzatori sociali straordinari ed in deroga, e di una valutazione empirica – dicono alla Cisl - il numero di famiglie senza reddito da lavoro supera il numero di 120mila su un totale di circa 700mila (726.348) famiglie. Cresce anche il ricorso alle prestazioni sociali in Sardegna: le domande di Naspi (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) nel 2021 erano 74.641 e nel 2022 89.741. Anche le pensioni, per la gran parte, hanno importi al di sotto dell'indice di povertà relativa”. (Rsc)