Napoli: aggredito per spilla antifascista, tre arresti e sede CasaPound perquisita

- Quattro persone, indicate come esponenti del gruppo di estrema destra CasaPound, sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sull'aggressione subita a Napoli nell'ottobre scorso da un fotografo che indossava una spilla con un logo antifascista sul giubbotto. Nello specifico per tre indagati sono scattati gli arresti domiciliari, per un quarto è scattato il divieto di dimora. Alcuni degli indagati avrebbero preso parte all'incontro dello scorso 7 gennaio a Roma, ad Acca Larentia, dove molte persone si sono esibite con il saluto romano. I fatti contestati risalgono allo scorso 12 ottobre e si sono verificati nel quartiere Vomero. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, unitamente a personale della Direzione centrale della polizia di prevenzione, gli indagati hanno aggredito un 44enne, lo hanno immobilizzato, lo hanno colpito con calci e pugni al volto e al capo, provocandogli un severo trauma cranico, e poi lo hanno minacciato con un coltello. Tutto per impossessarsi della spilla con logo antifascista che l’uomo indossava. Gli indagati sono stati identificati grazie a un'attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza. (segue) (Ren)