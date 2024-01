Napoli: aggredito per spilla antifascista, tre arresti e sede CasaPound perquisita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente all’applicazione delle predette misure, personale della Digos di Napoli ha dato esecuzione anche a decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti, oltre che delle quattro persone predette, di un ulteriore soggetto, anch’egli militante nell'associazione CasaPound, indagato, in concorso con i destinatari delle misure, per aver avuto anch’egli un ruolo, a margine della rapina. La procura di Napoli ha altresì emesso un decreto di perquisizione locale della sede napoletana di CasaPound, per procedere alla ricerca di tracce pertinenti ai reati per cui si procede, anche di tipo informatico, essendo i locali nella disponibilità di uno degli indagati, segretario cittadino del movimento politico, a cui aderiscono anche le altre persone coinvolte nelle indagini e dovendosi, pertanto, approfondire ulteriormente da parte della Digos il movente dell'aggressione e della rapina per cui si procede. (Ren)