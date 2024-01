Carceri: Delmastro, firmata acquisizione ex caserma Barbetti di Grosseto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato, oggi, un accordo tra il ministero della Giustizia e l'Agenzia per il Demanio per l'acquisizione dell'ex "Caserma Barbetti" di Grosseto, portando a conclusione un lungo iter che si protraeva dal 2019. Il compendio immobiliare, che si estende per 15 ettari, è composto da 32 edifici per 147.000 mc complessivi e una superficie di circa 30.000 mq. Le importanti dimensioni dell'area consentiranno al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di creare una struttura penitenziaria moderna e funzionale, in grado di migliorare sensibilmente la situazione carceraria della Toscana, oltre che di garantire un maggior benessere lavorativo per il corpo della Polizia Penitenziaria, per il personale delle Funzioni Centrali e per il benessere dei detenuti. "Sono estremamente soddisfatto per l'importante passaggio di consegne avvenuto oggi - ha commentato il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove a margine della cerimonia -. Si tratta di un'iniziativa che ribadisce l'attenzione posta dal Governo Meloni verso la sicurezza degli italiani. Oggi abbiamo dato finalmente una fattiva risposta alle istanze che da lungo tempo pervenivano dalla cittadinanza locale. Lavoreremo incessantemente per dare agli uomini e donne del Corpo un polo carcerario all'avanguardia, che contribuirà a risolvere problemi atavici come la mancanza di caserme, l'obsolescenza delle strutture e le conseguenze del sovraffollamento", ha concluso.(Rin)