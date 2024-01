Polonia: il Sejm ha approvato la legge di bilancio del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio della Polonia per il 2024 è stata approvata dal Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. Ora il testo passerà all’esame del Senato. Il termine per l’approvazione della legge di bilancio è il 29 gennaio. Il bilancio per il 2024 prevede entrate pari a 682,4 miliardi di zloty (155,1 miliardi di euro) e uscite per 866,4 miliardi di zloty (197,0 miliardi di euro). Il deficit è posto a non meno di 184 miliardi di zloty (41,8 miliardi di euro). (Vap)