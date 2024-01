Delitto Senago: legale Impagnatiello, il suo è un sincero pentimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dichiarazioni "partite direttamente da lui per chiedere scusa. Era la prima occasione per chiedere scusa nei confronti della famiglia di Giulia, non si sa spiegare quello che è accaduto, è sgomento rispetto a quello che è successo e si sente molto male". Lo ha detto l'avvocato Giulia Geradini, che difende Alessandro Impagnatiello, uscendo dall'aula della Corte d'assise di Milano dove si è celebrata la prima udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, in merito alle dichiarazioni spontanee rilasciate dal suo assistito. "Si trova in una situazione di grandissimo dolore - ha aggiunto - abbiamo appena iniziato il processo, siamo tranquilli e andiamo avanti". "Sulla perizia non dico nulla, è la posizione che abbiamo tenuto fino adesso e di non mostrare le nostre carte, cerchiamo di spegnere il più possibile l’aspetto mediatico", ha concluso Gerardini. (Rem)