Sri Lanka: ministro Esteri Sabry ribadisce non allineamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry, ha partecipato ieri e oggi alla riunione ministeriale del Movimento dei non allineati (Nam) a Kampala, in Uganda, in preparazione del vertice dei leader in programma domani e dopodomani. Nel suo intervento Sabry ha dichiarato che è essenziale che il Movimento, di cui il suo Paese è tra i fondatori, continui a giocare un ruolo significativo a favore del multilateralismo, soprattutto sulle questioni di interesse per il Sud del mondo. Sabry, inoltre, ha ribadito che il non allineamento è alla base della politica estera di Colombo. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. (segue) (Inn)