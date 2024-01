Regno Unito: sondaggio, 72 per cento elettori ritiene "un fallimento" la politica del governo sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72 per cento degli elettori britannici ritiene che l'impegno del governo di fermare l'immigrazione illegale non abbia prodotto i risultati sperati, mentre solo il 18 per cento dei cittadini che ritiene che la promessa sia stata mantenuta. È quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto dalla società Savanta e ripreso dal quotidiano "The Telegraph". Gli elettori conservatori e quelli che hanno votato a favore della Brexit sono più critici rispetto agli elettori di altri partiti. Il 73 per cento dei sostenitori dei conservatori ritiene infatti che la situazione attuale sia pessima, a fronte di un terzo (34 per cento) degli intervistati che afferma che il Partito laborista è in una "posizione migliore" per fermare l'immigrazione clandestina. (Rel)