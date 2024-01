Ungheria: Parlamento Ue chiede a Consiglio di valutare violazione valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha condannato gli "sforzi deliberati, continui e sistematici" del governo ungherese per "minare i valori fondanti dell'Ue". In una risoluzione non vincolante, adottata con 345 voti a favore, 104 contrari e 29 astensioni, gli eurodeputati esprimono "profonda preoccupazione per l'ulteriore erosione della democrazia", dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, in particolare attraverso il cosiddetto pacchetto di "protezione della sovranità nazionale" recentemente adottato, che è stato paragonato alla "legge sugli agenti stranieri" della Russia. Deplorando la mancata applicazione da parte del Consiglio Ue della procedura dell'articolo 7, paragrafo 1 del Trattato Ue (a seguito dell'attivazione del meccanismo sulla protezione dello Stato di diritto da parte del Parlamento nel 2018), il Parlamento invita il Consiglio europeo a determinare se l'Ungheria abbia commesso "gravi e persistenti violazioni dei valori dell'Ue" nell'ambito della procedura più diretta prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 7. (segue) (Beb)