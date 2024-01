Ungheria: Orban, aiuti a Ucraina siano fuori da bilancio Ue e su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti europei all'Ucraina devono essere su base annuale e fuori del bilancio dell'Union europea. Lo ha detto il premier dell’Ungheria, Viktor Orban. “Gli eurodeputati liberali hanno attaccato ancora una volta l'Ungheria all'Europarlamento ieri. Vogliono dare soldi all'Ucraina per quattro anni, mentre mancano solo cinque mesi alle elezioni europee. In sostanza, vogliono privare i cittadini del diritto di decidere del proprio futuro. Che posizione antidemocratica”, ha scritto il primo ministro magiaro in un messaggio su X. “L'Ungheria non è d'accordo. Se vogliamo aiutare l'Ucraina, facciamolo al di fuori del bilancio dell'Ue e su base annuale. Questa è l'unica posizione democratica a soli cinque mesi dalle elezioni”, ha continuato Orban. (Vap)