Olimpiadi 2026: Zaia, pista da bob va realizzata solo se ospiterà l’evento

- La pista da bob va realizzata solo nella condizione in cui ospiterà le Olimpiadi. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Balbi. “Sembra ci sia un’offerta per la pista da bob -ha ribadito -. Non è un progetto che governiamo noi, ma il ministero delle Infrastrutture. Cercheremo di capire se c’è l’azienda, se ha titolo e tutti i requisiti e se ci sono le garanzie”. “Dopo di che potremmo dire, se il Cio accetterà, ma questo lo dovremo capire in base alla garanzie che verranno dato sulla tempistica, se il bob si potrà realizzare. Va comunque realizzato solo nella condizione in cui sarà ad ospitare le Olimpiadi” ha concluso. (Rev)