Ungheria: Parlamento europeo condanna sblocco 10,2 miliardi di euro da parte della Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione non vincolante sullo Stato di diritto in Ungheria, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, deplora la decisione della Commissione di sbloccare fino a 10,2 miliardi di euro di fondi precedentemente congelati, nonostante l'Ungheria non abbia adottato le riforme richieste sull'indipendenza della magistratura. Nel testo della risoluzione, adottata con 345 voti a favore, 104 contrari e 29 astensioni, gli eurodeputati condannano anche le "pratiche discriminatorie sistemiche" segnalate nei confronti del mondo accademico, dei giornalisti, dei partiti politici e della società civile in sede di assegnazione dei fondi e "si rammaricano del ricorso a procedure di appalto pubblico manipolate, delle offerte di acquisto da parte del governo e degli enti con legami con il primo ministro e dell'uso dei fondi dell'Ue per arricchire gli alleati politici del governo". (segue) (Beb)