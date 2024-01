Ungheria: Parlamento europeo condanna sblocco 10,2 miliardi di euro da parte della Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure necessarie per sbloccare i finanziamenti dell'Ue bloccati in base a norme diverse, si legge in una nota dell'Eurocamera, "devono essere trattate come un unico pacchetto e non dovrebbero essere effettuati pagamenti se persistono carenze in qualsiasi settore". Il Parlamento esaminerà la possibilità di intraprendere un'azione legale per rovesciare la decisione di erogare parzialmente i fondi e sottolinea che può ricorrere a una serie di misure giuridiche e politiche se la Commissione viola i suoi doveri di "custode dei trattati" e per tutelare gli interessi finanziari dell'Ue. (Beb)