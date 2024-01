Confagricoltura: incontro su acquacoltura con Paesi mediterranei extra Ue e Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura ospita oggi, a Palazzo della Valle a Roma, un workshop internazionale sull'acquacoltura, organizzato dalla Federazione europea dei produttori di acquacoltura (Feap), in collaborazione con la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (Gfcm) della Fao e l'Associazione italiana piscicoltori (Api). L'evento coinvolge 30 paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, tra cui Croazia, Egitto, Georgia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Romania, Spagna, Portogallo e Tunisia. Si tratta di un'importante opportunità di scambio di conoscenze ed esperienze tra rappresentanti di aziende europee e associazioni del comparto acquacoltura con altre realtà extra-Ue, con l'obiettivo di confrontarsi e sviluppare il settore in un'ottica di sostenibilità, in linea con la Strategia Gfcm 2030 per la pesca e l'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Con la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata una semplice alternativa alle attività di pesca, ma è una realtà produttiva a tutti gli effetti, in grado di generare benefici economici, ambientali e di rispondere al progressivo depauperamento della fauna acquatica. (segue) (Com)