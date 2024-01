Confagricoltura: incontro su acquacoltura con Paesi mediterranei extra Ue e Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di oggi i produttori dei 30 Paesi partecipanti presentano alle istituzioni - per l'Italia la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Masaf, - le loro strategie per ottenere prodotti ittici sani, sostenibili e capaci di soddisfare la necessità globale di prodotto: in Italia, ad esempio, solo due pesci ogni dieci sono "made in Italy". L'Europa è il continente con il più alto consumo di prodotti ittici, con una media di 24,5 kg/pro capite all'anno, superiore alla media mondiale di 18 kg. Contribuisce al 18 per cento della produzione totale in acquacoltura e dà lavoro a circa 85 mila persone. L'attività produttiva del comparto è rinomata in termini di qualità, sostenibilità e tutela dei consumatori. La Feap prevede che, nel 2030, l'acquacoltura contribuirà per 4,5 milioni di tonnellate di prodotti ittici con la creazione di ulteriori 23 mila posti di lavoro. (Com)