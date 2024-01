Iraq: premier Libano, al fianco di Baghdad contro attacco a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è al fianco dell'Iraq contro l'attacco iraniano a Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. È quanto ha dichiarato oggi il primo ministro libanese, Najib Miqati, durante l'incontro con il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, in occasione del quale hanno discusso dei risultati della riunione di ieri del consiglio della Lega araba a livello ministeriale. Il primo ministro ha affermato il suo assoluto sostegno “al fianco di ogni Paese arabo contro ogni attacco a cui è esposto". Lo scorso 15 gennaio, l'Iran ha effettuato un attacco con missili balistici a lungo raggio a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, che ha ucciso quattro civili, tra cui l’imprenditore curdo Peshraw Dizayee e la sua famiglia, compresa la figlia di 11 mesi. L'Iran ha colpito anche obiettivi nella Siria orientale con un altro attacco missilistico nella stessa notte. In entrambi i casi, la Repubblica islamica ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati in risposta all’attentato dello scorso 3 gennaio a Kerman, in Iran, che ha ucciso quasi 100 persone durante la commemorazione della morte del generale iraniano Qassem Suleimani, avvenuta nel 2020 a causa di un attacco aereo statunitense vicino a Baghdad. (Lib)