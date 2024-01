Roma: Perissa (Fd'I), bene voto positivo Odg per riconoscimento status Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Un importante segnale del governo che, con il parere favorevole espresso oggi in Senato sull'Odg presentato da Andrea De Priamo, di Fratelli d'Italia, si impegna a valutare ed adottare, anche nell'ambito dell'autonomia differenziata, interventi normativi che rafforzino i poteri di Roma Capitale e ne riconoscano il ruolo centrale". Lo dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "Tale riconoscimento è fondamentale per portare la Capitale d'Italia al livello delle altre capitali europee ed è una cosa su cui FdI lavora da anni", conclude.(Com)