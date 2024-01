Autonomia: Boccia (Pd), non c'è un centesimo, emendamento Fd'I bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Penso che sia fin troppo chiaro che questo dibattito sull'emendamento De Priamo, interrotto dai due presidenti di Commissione Balboni e Calandrini, ci imponga una riflessione seria che, per quanto riguarda il Pd, verrà portata nella prossima conferenza dei capigruppo. Apprezziamo il tentativo del presidente Balboni e la sua onestà intellettuale, ma senza un atto conseguente il suo sforzo intellettuale risulta un vano tentativo di salvarsi la coscienza. Il tema infatti è uno solo: non c'è un centesimo nel ddl sull'Autonomia differenziata e l'emendamento De Priamo ha la sola funzione di fare in modo che Fd'I appaia come la forza politica che salva la coesione territoriale che la Lega ha tradito. Ma senza fondi il tutto resta un giochino tra i due principali partiti di questa maggioranza, la cui reputazione a questo punto esce gravemente compromessa". Lo ha detto in Aula il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia. "Il tema è molto serio - ha continuato Boccia - anche con la riformulazione di questo emendamento rimane l'invarianza di spesa. E' il motivo per cui abbiamo lasciato come opposizioni la commissione Bilancio questa mattina: la tagliola dell'articolo 81 è scattata solo per i nostri emendamenti, il regolamento del Senato è stato stracciato. Chiederemo di andare fino in fondo perché siamo in queste condizioni: non è possibile avere le relazioni dal ministero delle Finanze e le relazioni tecniche sui nostri emendamenti. Non c'è alcun atto scritto, ma c'è un oracolo che a voce ammette o non ammette i nostri emendamenti secondo l'articolo 81. Così non si può andare avanti". (Rin)