Germania: ex miliziano dello Stato islamico accusato di crimini di guerra

- La Procura generale federale (Gba) ha depositato al tribunale di Coblenza le accuse contro un siriano, ex miliziano dello Stato islamico. I capi di imputazione comprendono appartenenza a organizzazione terroristica straniera, crimini di guerra e omicidio. Il jihadista, Moustafa M., è stato arrestato a marzo del 2023 a Magonza ed è da allora detenuto. Secondo il Gba, M. si è unito allo Stato islamico in Siria nel 2015, svolgendo “compiti di sicurezza” e prendendo parte all'arresto di civili. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno di quell'anno, insieme ad altri militanti del sedicente “califfato”, il detenuto ha trattenuto “per diverse” ore due persone minacciandole di morte con i loro familiari, “dirigenti di una compagnia mineraria,” se non avessero collaborato con il gruppo terroristico. All'inizio di giugno del 2015, M. ha preso parte alla fucilazione di due combattenti dell'Esercito siriano libero (Fsa), gruppo ribelle appoggiato dalla Turchia, catturati dallo Stato islamico che li ha condannati a morte. In particolare, il jihadista ha trasportato le vittime sul luogo dell'esecuzione e le ha tenute in custodia finché non sono state uccise. L'accusato ha svolto compiti analoghi con altri due miliziani dell'Fsa presi prigionieri. Uno è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, l'altro è stato legato con una corda al retro di un veicolo e trascinato per una città “a una velocità di 40 chilometri orari”, perdendo la vita. A un posto di blocco allestito dallo Stato islamico, l'accusato ha poi aperto il fuoco “contro una persona disarmata”, che è riuscita a darsi alla fuga. Con altri membri dell'organizzazione terroristica, M. ha infine occupato un'abitazione dopo averne cacciato il proprietario. (Geb)