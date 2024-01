Ex Ilva: vertice di governo a Chigi prima dell'incontro coi sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- A quanto si apprende, si terrà alle 14 a palazzo Chigi un vertice di governo sul dossier ex Ilva prima dell'incontro con i sindacati in programma per le 15. All'incontro parteciperanno, sempre a quanto si apprende, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese, Adolfo Urso, del Lavoro, Marina Calderone e, da remoto, anche il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. (Rin)