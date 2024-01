Ungheria: Parlamento Ue, Consiglio offra soluzioni su presidenza Orban e fine abuso diritto di veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha chiesto se, alla luce delle violazioni riscontrate in Ungheria, il governo di Budapest "sarà in grado di svolgere le sue funzioni di presidenza del Consiglio dell’Ue durante la seconda metà del 2024". E’ quanto si legge in una risoluzione non vincolante sullo Stato di diritto in Ungheria adottata dall’Europarlamento, riunito in sessione plenaria a Strasburgo. La risoluzione è passato con 345 voti a favore, 104 contrari e 29 astensioni. L’Eurocamera avverte che, se la posizione del presidente del Consiglio europeo sarà vacante, anche tali funzioni saranno espletate dal primo ministro ungherese. Per questo motivo, gli eurodeputati chiedono al Consiglio "di trovare soluzioni adeguate per attenuare questi rischi e chiedono riforme del processo decisionale di questa istituzione per porre fine all'abuso del diritto di veto". (Beb)