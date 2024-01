Bangladesh: Dacca a Movimento non allineati, più solidarietà per condividere progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri del Bangladesh, Masud Bin Momen, ha rappresentato il suo Paese alla riunione ministeriale del Movimento dei non allineati (Nam), ieri e oggi a Kampala, in Uganda, e ha invocato maggiore solidarietà e unità nel gruppo, affinché i progressi globali siano condivisi. Momen ha inoltre assicurato che le recenti elezioni, che hanno portato alla formazione di un nuovo governo guidato da Sheikh Hasina, si sono svolte in modo “libero, equo, pacifico e partecipato”. Il sottosegretario ha partecipato anche alla riunione del Comitato per la Palestina, confermando il sostegno di Dacca alla causa palestinese. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri bengalese. Domani e dopodomani (19 e 20 gennaio) Kampala ospiterà il vertice dei capi di Stato e di governo del Nam, al quale il Bangladesh sarà rappresentato dal ministero degli Esteri, Hasan Mahmud.(Inn)