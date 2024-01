Rpt - Tlc: iniziativa "Open Fiber ti premia" arriva in provincia di Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del piano Bul gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete resterà di proprietà pubblica. “Grazie all’infrastruttura in fibra ottica Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, I comuni interessati del bergamasco sono oggi dotati di una rete ultraveloce che permette di sfruttare tutti i servizi digitali di ultima generazione quali smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”, sottolinea Alessandro Patta, field manager coordinator di Open Fiber in Lombardia Est. Tra le sedi pubbliche collegate spiccano, ad esempio, diverse scuole primarie, stazioni, biblioteche, municipi e centri sportivi. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. (Com)