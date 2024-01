Banche: Bombardieri, chiusura sportelli scelta sbagliata fatta solo per profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle banche “si deve fare un ragionamento diverso e noi continuiamo a richiamare quella responsabilità sociale che in questo paese sembra essere dimenticata”. A dirlo è stato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione del convegno “Chiusura filiali? No, grazie”, organizzato oggi al Cnel. L'Italia, ha spiegato il segretario, “sta invecchiando, quindi la digitalizzazione spesso non è un aiuto per tante persone anziane che devono avere rapporti con gli istituti bancari. Le scelta delle banche è solo legata al profitto - ha aggiunto è una scelta sbagliata. Invece dovrebbero considerare, visti gli utili che hanno maturato in questi ultimi anni, intanto di dare una mano sul territorio a tante persone anziane che spesso hanno bisogno di una consulenza personalizzata". Inoltre “siccome si parla di un tessuto produttivo costituito da piccole e medie aziende, le banche devono provare a essere punto di raccordo e un motore di consulenza e sviluppo di quei territori". (Rin)