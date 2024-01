Somalia: autorità bloccano aereo thailandese proveniente dagli Emirati e diretto nel Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Somalia hanno negato ad un aereo cargo thailandese il permesso di atterrare all'aeroporto di Hargeisa, capitale dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland. Lo riferisce in una nota pubblicata su X (ex Twitter) l'Autorità per l'aviazione civile somala (Scaa), precisando che l'aereo, registrato con il codice P4-JAG, proveniva da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti ed è stato costretto a tornare indietro. Secondo la Scaa, all'aereo è stato negato il permesso di atterrare all'aeroporto perché il suo equipaggio si era rifiutato di fornire informazioni sul suo carico. La notizia giunge dopo che ieri un volo dell'Ethiopian Airlines diretto ad Hargeisa ha subito un'analoga deviazione inaspettata a causa della mancanza di autorizzazione da parte delle autorità aeronautiche somale. I dati di volo indicano che il volo ET8372, in partenza da Addis Abeba alle 8:30 (le 10:30 italiane) ha dovuto ripiegare a Giggiga, nella Regione dei somali, ed è tornato ad Addis Abeba poco dopo. L'Autorità per l'aviazione civile somala ha dichiarato che all'ET8372 non è stato concesso il permesso di atterrare ad Hargeisa. Il ministro dell'Informazione somalo, Daoud Aweisa, ha confermato la notizia, precisando che l'aereo trasportava alti funzionari governativi etiopi. Dopo le discussioni, l'aereo ha continuato il suo viaggio verso una destinazione sconosciuta. (segue) (Res)