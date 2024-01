Roma: Gualtieri, su status Capitale è buon senso non buttare via lavoro passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per la riforma dei poteri e il riconoscimento dello status di Capitale al Comune di Roma "penso che sia di buon senso non ricominciare da capo e riprendere il testo elaborato da tutti i partiti politici e che assegna un ruolo importante a questa Assemblea e a tutte le forze rappresentate in questa Assemblea". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema della riforma dei poteri e dello status di Roma in quanto Capitale. (Rer)