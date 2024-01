Milano: Fidanza e Rocca (Fd'I), la sinistra ha perso il contatto con la realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La sinistra milanese in Consiglio comunale "ha votato un ordine del giorno collegato al Bilancio per far svolgere alla Polizia Locale di Milano corsi di formazione su come gestire i rapporti con le minoranze non bianche (e le minoranze bianche?) e LGBTQ+". Lo dichiarano in una nota il Capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il consigliere comunale di Milano Francesco Rocca. Questa approvazione "è l'ennesima dimostrazione di come il PD sia lontano dalla realtà e continui a seguire approcci ideologici che non portano a miglioramenti concreti per la città e i milanesi. Lo dimostrano anche i comunicati dei sindacati della Polizia Locale di Milano come il Sulpl indignati di fronte a tale iniziativa. La sinistra ha da tempo abbandonato le istanze dei lavoratori per seguire slogan e pura ideologia. Solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Milano che segnalano anche pubblicamente un forte e crescente malcontento", concludono Fidanza e Rocca.