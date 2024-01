Roma: Gualtieri, riforma costituzionale via maestra ma intanto avanti su legge ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La proposta di riforma costituzionale per il riconoscimento dello status di Capitale al Comune di Roma "costituisce la via maestra ma nelle more di questa riforma occorre agire subito, per anticipare quanto possibile quello che con la riforma costituzionale sarà consolidato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema della riforma dei poteri e dello status di Roma in quanto Capitale. "Per questo c'è la forma della legge ordinaria, abbiamo individuato la forma della delega legislativa", ha concluso(Rer)