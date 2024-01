Pnrr: Fitto vede task force, incontro positivo su quinta rata, a giorni decreto per facilitare attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles la Task force per il Pnrr. L'incontro, si legge in una nota del ministro Fitto, si è svolto in un clima molto positivo e costruttivo e si è incentrato sulla quinta rata del piano italiano. Il lavoro sulla quinta rata, "prosegue in un clima molto positivo", ha dichiarato il ministro al termine dell'incontro. "La procedura di assessment è appena iniziata e come sempre sarà molto rigorosa, ma il clima è molto costruttivo e sono fiducioso". Nel corso dell'incontro, ha specificato Fitto, "abbiamo avuto anche un approfondito scambio di vedute sull'attuazione del Piano rivisto. Nei prossimi giorni il governo presenterà un decreto legge, al quale stiamo lavorando d'intesa con tutte le amministrazioni interessate e gli enti attuatori, finalizzato proprio a facilitare ed accelerare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel nuovo Piano. L'obiettivo è quello di presentare le richieste di sesta e settima rata entro il corso del 2024". Come ha dichiarato ieri a Forlì la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha poi concluso il ministro Fitto, "l'Italia è in linea nell'attuazione del Pnrr. Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che è merito innanzitutto della proficua collaborazione tra Governo Meloni e Commissione europea, ma anche il frutto di uno sforzo collettivo del nostro Paese. Siamo fortemente determinati a proseguire su questa strada". (Beb)