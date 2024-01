Cina: numero di residenti stranieri inferiore del 15 per cento ai livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di residenti stranieri in Cina è inferiore del 15 per cento ai livelli pre-pandemia, complici le difficoltà nell'ottenimento del visto e "l'ostilità e diffidenza" percepite nel Paese asiatico. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando i dati dell'Amministrazione nazionale per l'immigrazione (Nia), che nel 2023 ha concesso un totale di 711 mila permessi di soggiorno. "Si prevede che il numero di stranieri in Cina continuerà ad aumentare in modo costante", ha dichiarato il portavoce della Nia Zhang Ning in conferenza stampa, esprimendosi sulle aspettative del governo per l'anno in corso. Negli ultimi mesi, Pechino ha moltiplicato gli sforzi per stimolare la ripresa post-pandemica e attrarre uomini d'affari, turisti e studenti stranieri. (segue) (Res)