Cina: numero di residenti stranieri inferiore del 15 per cento ai livelli pre-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver revocato i rigidi controlli alle frontiere a gennaio dello scorso anno, a dicembre ha concesso l'esenzione dal visto per soggiorni fino a 15 giorni a cittadini di sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Malesia. Ciononostante, sempre più residenti hanno deciso di lasciare il Paese, complice la diffidenza o, in alcuni casi, "l'ostilità" percepita tra i cittadini cinesi e i timori per nuove politiche di isolamento simili a quelle varate durante il Covid-19. Stando ai dati pubblicati dal "South China Morning Post" il 15 gennaio, un drastico calo di abitanti stranieri tra il 2010 e il 2020 è stato sofferto soprattutto dalla capitale Pechino (-40 per cento) e dalla metropoli orientale di Shanghai (-20 per cento). (Res)