Lombardia: Fermi, con il bando “ricerca e innova” oltre 12 milioni per imprese

21 luglio 2021

- Si è aperta oggi la seconda finestra per le pmi interessate alle agevolazioni previste dalla seconda edizione del Bando Ricerca & Innova che prevede contributi fino all'80 per cento delle spese ammissibili e fino a 800 mila euro per investimenti in ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, a sostegno della capacità innovativa delle imprese. La misura di Regione Lombardia vale, nel complesso, ben 27,2 milioni di euro a valere su risorse Por Fesr 2021-2027, di cui metà disponibili su questa seconda finestra. Per partecipare, le pmi con sede operativa in Lombardia devono presentare progetti - e relative spese di investimento – all'interno di quattro ambiti specifici, che per questa seconda finestra sono: "Manifattura Avanzata", "Connettività e Informazione", "Smart Mobility e Architecture" e "Cultura e Conoscenza". "Sulla prima finestra del bando, che si è chiusa il 16 novembre scorso - spiega l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi - sono pervenuti 43 progetti – attualmente in valutazione – per un valore complessivo richiesto di 14,8 milioni di euro". "La misura – ricorda Fermi - ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, la sperimentazione e l'adozione di innovazioni dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche della Regione in grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo. 'Ricerca e Innova' intende sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte delle pmi lombarde". (segue) (Com)