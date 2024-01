Lombardia: Fermi, con il bando “ricerca e innova” oltre 12 milioni per imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando, che è alla seconda edizione, prevede importanti novità. La prima, come detto, è l'eliminazione delle procedure a sportello e click day. Quest'anno verrà seguita una procedura di valutazione nel merito, sulla base di criteri tecnici ed economico-finanziari, entro 180 giorni. Un'altra novità importante riguarda le ricadute ambientali del progetto, per la prima volta inserite con uno specifico criterio di valutazione, mentre vengono confermate le premialità riservate alla sostenibilità ambientale, alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria e all'appartenenza ai cluster tecnologici lombardi. "Ricerca e Innova" prevede la concessione di un'agevolazione mista, composta in parte da un finanziamento agevolato (tasso 0,5 per cento) e in parte da contributi a fondo perduto (in conto capitale), che può arrivare a coprire l'80 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 800 mila euro. I progetti presentati devono avere un valore minimo di 80 mila euro e prevedere una durata massima di 18 mesi. Il 70 per cento dell'agevolazione è a finanziamento, il 10 per cento a contributo. La quota di contributo è incrementata fino al 20 per cento per i progetti Green, cioè che concorrono agli obiettivi del Green Deal europeo. (Com)