Balcani: sito Global Firepower, Serbia è la più potente della regione per forza militare

- La Serbia si trova al 56mo posto su 145 Paesi ed è lo Stato più potente della regione balcanica secondo la classifica sulla forza militare del 2024 stilata dal sito statunitense "Global Firepower". Nel rapporto precedente la Serbia era al 58mo posto. Come affermato, per creare la classifica vengono utilizzati più di 60 fattori individuali, come il numero di unità militari, le finanze, le capacità logistiche e la geografia. Per quanto riguarda la regione dei Balcani, dietro ci sono l'esercito della Croazia, che è al 66mo posto e l'esercito dell'Albania al 90mo posto. L'esercito della Macedonia del Nord è al 110mo posto, la Bosnia Erzegovina al 116mo e il Montenegro al 129mo.(Seb)