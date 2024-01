Autonomia: M5s, cade la maschera, zero risorse per risorse servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Oggi cade la maschera. Non serve più nulla a dimostrare l'essenza 'spacca-Italia' del progetto leghista di Autonomia differenziata. L'ultima riformulazione di alcuni emendamenti di Fd'I, con slittamento alla prossima settimana del voto finale sullo sciagurato ddl, dimostra una vergognosa sequenza di elementi: governo e maggioranza sono un'armata Brancaleone indegna della gestione di qualsiasi riforma; lo sbrindellato baratto tra Autonomia e premierato, quindi tra Lega e Fd'I, mostra una maggioranza che va in ordine sparso tra spaccature e disperati tentativi di ricucitura; chi ancora si ostina a volere questa Autonomia, insegue l'obiettivo certificando che non ci sarà mezzo euro per permettere ai territori che arrancano di recuperare i ritardi nella fruizione dei servizi essenziali". Lo affermano in una nota i componenti M5S della commissione Bilancio del Senato Mariolina Castellone, Ketty Damante e Stefano Patuanelli. "Quest'ultimo punto è chiaro nel riferimento, contenuto nell'emendamento di Fd'I, al rispetto degli equilibri di bilancio. Il cerchio si chiude: un governo dell'austerità, tutto tagli e taglietti, che per giunta si è piegato alla Germania vedendosi imporre un Patto di stabilità che comporterà ulteriori tagli, non troverà nemmeno mezzo spicciolo per le Regioni che non chiedono l'autonomia. Un disastro senza precedenti, che a maggior ragione deve essere fermato", concludono. (Com)