- Gli attacchi iraniani in Pakistan sono “una questione tra Iran e Pakistan”. L’India ha una posizione di tolleranza zero nei confronti del terrorismo e comprende “le azioni che i Paesi intraprendono in loro autodifesa”. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal.(Inn)