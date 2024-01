Malesia: accertamenti patrimoniali a carico del figlio dell'ex premier Mahathir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia anticorruzione della Malesia ha ordinato al figlio maggiore dell'ex primo ministro Mahathir Mohamad, Mirzan Mahathir, di dichiarare per intero il proprio stato patrimoniale. Lo riferiscono i media del Paese, secondo cui l'agenzia ha già confermato di aver convocato il figlio dell'ex premier per ottenere "assistenza nell'ambito di indagini in corso". A Mirzan sono stati concessi 30 giorni per ottemperare alla richiesta dell'agenzia, che si inserisce nelle indagini riguardanti i Panama Papers sui grandi patrimoni non dichiarati detenuti all'estero. Gli accertamenti a carico di Mirzan riguarderebbero anche la vendita e l'acquisizione di una azienda semi-pubblica. (Fim)