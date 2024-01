Rai: Floridia (M5s), contro violenza in Tv no divisioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso dell'aggressione durante la trasmissione 'Agorà' del 13 gennaio ad opera del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nei confronti della parlamentare M5s Anna Laura Orrico, merita assoluta attenzione da parte della commissione di Vigilanza. Personalmente avevo già attenzionato la vicenda, e sono lieta che stamane alla Camera - al netto di pochissimi distinguo - ci sia stata la pressoché unanime solidarietà nei confronti di Orrico e la condanna di Bandecchi", afferma la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia. "Detto questo, è evidente che la Rai debba dotarsi di strumenti idonei a impedire o a prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di episodi del genere. Accolgo con favore la proposta di un atto unitario di indirizzo sottoscritto da tutti i gruppi: davanti alla violenza in tv non possono esserci divisioni politiche o ideologiche. È un impegno che la Rai è chiamata ad assolvere con fermezza anche in virtù del contratto di servizio approvato dal Cda di oggi che stabilisce, su questo fronte, regole stringenti che devono applicarsi evidentemente anche alla scelta degli ospiti nelle trasmissioni", conclude.(Rin)