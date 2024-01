Gaza: Lazzarini (Unrwa), non ci sono vincitori in queste guerre, chiedo cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra nella Striscia di Gaza "va avanti da troppo tempo. Non ci sono vincitori in queste guerre. C'è un caos senza fine e una crescente disperazione". E' quanto affermato oggi in una dichiarazione ufficiale dal commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, chiedendo "ancora una volta un immediato cessate il fuoco umanitario per dare un po' di tregua". Dopo il suo quarto viaggio a Gaza dallo scoppio della guerra il 7 ottobre 2023, Lazzarini ha dichiarato: "Ogni persona che ho incontrato aveva una storia personale di paura, morte, perdita, trauma da condividere", sottolineando che "la gente di Gaza è passata dal puro shock di aver perso tutto, in alcuni casi ogni membro della propria famiglia, a una lotta debilitante per rimanere in vita e proteggere i propri cari". La guerra tra Israele e il movimento palestinese Hamas nella Striscia va avanti dal 7 ottobre scorso, giorno dell'attacco del gruppo islamista contro lo Stato ebraico, a cui sono seguite le operazioni militari israeliane nell'exclave palestinese. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, sono almeno 24.448 i morti e 61.504 i feriti nelle operazioni israeliane dall'inizio del conflitto. Da parte israeliana, sono invece circa 1.200 le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. (Res)