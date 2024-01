Cultura: in Campidoglio a Roma la mostra "Percorsi trasversali" di Paolo Calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Domani alle ore 18, all'interno della sala Protomoteca del Campidoglio a Roma, si terrà la prima mostra d'arte mai organizzata in questa sala. Nella mostra "Percorsi trasversali" saranno esposte opere recenti dell'artista Paolo Calabresi, direttore della Uoc di neurologia del policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, professore ordinario di neurologia presso l'Università Cattolica, campus di Roma. L'artista, neurologo, per la sua formazione ed attività scientifica, concentra nelle opere in mostra sperimentazioni che in parallelo percorrono i temi della natura e delle emozioni. Le opere, seguendo il filo della memoria, mostrano come i complessi meccanismi della mente siano intimamente connessi alla natura ed alla sequenza di eventi che la caratterizzano. Le sue opere, utilizzando immagini e colori, rappresentano un'elaborazione mentale del mondo esterno e suggeriscono che gli stimoli di bellezza ed emozione estetica causano modificazioni biologiche nei circuiti neuronali. Tema ricorrente della mostra è la natura e gli alberi, intesi dall'artista come un ponte simbolico verso le neuroscienze. Le opere sono il risultato della contaminazione tra sperimentazione scientifica e la ricerca artistica. L'autore infatti nota come il neurone, la cellula nervosa, ingrandito migliaia di volte assomigli ad un albero. Le opere tentano di esplorare le somiglianze tra i complessi e transitori stati mentali umani, generati da un'incessante plasticità dei circuiti neuronali, con gli alberi che, attraverso radici, tronchi e chiome, esprimono la mutevolezza della natura e del paesaggio. Tale analogia sottolinea la complessa interazione tra elementi dinamici e statici che sottendono ai processi cognitivi e neurali. Sia le reti neurali che gli alberi sono in un magnifico equilibrio tra stabilità strutturale e adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali, sottolineando così, l'importanza di una prospettiva interdisciplinare tra neuroscienze ed arte.