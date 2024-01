Cultura: in Campidoglio a Roma la mostra "Percorsi trasversali" di Paolo Calabresi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, quindi, nasce anche con l’intento di confrontare questa mutevolezza naturale e mentale con la lunga e solida storia della sala della Protomoteca. Un dialogo tra la natura dinamica e mutevole e la staticità dei busti da sempre presenti nel Campidoglio. Opera iconica nel percorso espositivo è rappresentato dai "Piralischi" (fusione tra piramidi ed obelischi). Tale installazione artistica, creata in collaborazione con il "Gruppo 333", di cui Paolo Calabresi ha fatto parte negli anni '70, si erge come una componente centrale della mostra. La natura stessa di questa installazione, quasi invasiva, permea la sala Protomoteca, sottolineando così il suo ruolo di grande rilevanza storica e simbolica all'interno del contesto cittadino romano. I "Piralischi" incarnano un'opera d'arte che trasuda significati complessi e profondi, offrendo una prospettiva intrigante sulle dinamiche creative. La loro presenza nella Protomoteca sottolinea il loro dialogo con la storia artistica della città di Roma, rafforzando il legame tra l'opera, l'artista e il contesto culturale in cui sono stati concepiti. L'installazione rivela la profonda connessione tra il passato e il presente artistico di Calabresi, offrendo agli spettatori una straordinaria opportunità di riflessione sulla continuità dell'espressione artistica nel corso del tempo. Calabresi dopo la laurea in Medicina e la specializzazione in Neurologia, è prima ricercatore e poi professore associato di Neurologia presso l’Università di Roma Tor Vergata. Dal 2005 al 2019 dirige come professore ordinario la Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Perugia. Dal 2019 dirige l’Istituto di Neurologia dell’Università Cattolica presso il Policlinico Gemelli di Roma. Durante la sua carriera ha contribuito all'identificazione e alla comprensione delle basi molecolari e sinaptiche delle malattie neurodegenerative. Nell’ambito delle Neuroscienze collabora con prestigiose Università e centri di ricerca internazionali. È docente nel Master di Neuro-estetica dell’Università di Tor Vergata di Roma (Com)