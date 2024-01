Riforme: Gualtieri, proposta premierato unica in mondo democratico, non è fattibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ribadito il no, suo e del Partito democratico, alla riforma presidenziale. L'occasione è la seduta straordinaria sulla riforma dei poteri di Roma in quanto Capitale. "In democrazia ci sono due forme - ha detto - una elegge il parlamento che a sua volta elegge il presidente che ha la maggioranza in parlamento ma può essere cambiato dal parlamento in qualsiasi momento, un'altra è quella del sistema presidenziale in cui il presidente però non può avere la maggioranza del parlamento. L'idea di poter fare al governo quello che si fa nei Comuni e nelle Regioni, un sindaco o un governatore eletto e con una sua maggioranza, non è possibile al governo in una democrazia, perché i Comuni e le Regioni non fanno la guerra e non mettono le tasse". (Rer)