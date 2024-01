Rai: Soldi, azienda più flessibile, digitale e orientata al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi “segna una straordinaria e storica coincidenza: il Cda Rai ha approvato insieme il nuovo Contratto di servizio e il nuovo Piano industriale: due documenti finalmente in stretta sinergia, per disegnare una Rai più flessibile, digitale, orientata al futuro”. Così la presidente della Rai, Marinella Soldi, al termine del Consiglio di amministrazione. “Nel Piano industriale – ha aggiunto – a guidare le decisioni editoriali sono, da un lato, la centralità dei dati e la conoscenza dell’utente e delle sue esigenze e, dall'altro, la missione di servizio pubblico: si tratta di un passo davvero importante per l’azienda. E’ stato cruciale che l’Ad abbia dato continuità al lavoro svolto negli ultimi due anni, nel costruire il Piano appena approvato, la cui attuazione prevede l’implementazione del Piano immobiliare e la valorizzazione della partecipazione societaria in Rai way. Un ringraziamento – ha concluso Soldi - anche a tutti i membri del Consiglio d’amministrazione che sin dall’inizio hanno dato centralità a questa trasformazione, credendo per primi a quello che sarà il volto della nuova Rai”. (Rin)