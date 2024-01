© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 in Italia il tasso di occupazione è stato del 61,4 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Ocse. Il tasso di attività, invece, è stato del 66,7 per cento. Sempre negli ultimi tre mesi dell'anno, la disoccupazione è arrivata al 7,5 per cento. (Frp)