Carceri: Delmastro, posti concorso funzionari contabili elevati a 170

- Il 16 gennaio sono stati aumentati "di oltre il 50 per cento, elevandoli a 170" i posti per accedere al concorso pubblico per funzionari contabili per l'amministrazione penitenziaria. Lo comunica in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro delle Vedove. Si tratta di "un risultato che mi rende orgoglioso e sottolinea l'importanza cruciale che le funzioni centrali rivestono per il corretto funzionamento dell'ordinamento penitenziario italiano. Ancora una volta, il governo Meloni investe sulla sicurezza degli italiani: fatti, non parole", conclude Delmastro.(Rin)