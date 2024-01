Generali: riconosciuta come “Top Employer” 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali è stata riconosciuta come “Top Employer” anche per il 2024 da Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle eccellenze in ambito Hr, grazie alle politiche e alle strategie attuate per attrarre i migliori talenti, contribuire al benessere dei propri dipendenti e migliorare l’ambiente di lavoro. La certificazione Top Employer – riferisce una nota – è stata riconosciuta ad Assicurazioni Generali, a Generali Italia e a Generali Espana. Assicurazioni Generali ha ottenuto un punteggio totale pari a 93,52 per cento, in aumento del 5 per cento rispetto al 2023, grazie all’efficacia della sua People Strategy e ai miglioramenti registrati nella qualità dell’ambiente di lavoro, oltre al programma Well-Being che prevede formazione specifica per promuovere la salute e il benessere dei dipendenti. Per Generali in Italia è stato certificato il successo di un percorso avviato negli ultimi anni e volto a migliorare sempre di più l’esperienza del dipendente, con una rilevante attenzione all’equilibrio tra vita professionale e personale. Questo si traduce in: importanti investimenti nel modello di lavoro ibrido in smart working; particolare attenzione alla talent attraction e all’onboarding dei nuovi assunti, così come alla crescita e allo sviluppo delle persone, attraverso percorsi di formazione e un sistema di Performance Management strutturato, meritocratico e trasparente; un programma di welfare aziendale completo, innovativo e capillare che viene incontro, ad esempio, alle esigenze di conciliazione dei dipendenti con figli; lo sviluppo di un contesto lavorativo inclusivo; la promozione di una cultura sempre più sostenibile e proiettata al futuro. (Com)