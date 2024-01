Comore: scontri fra esercito e manifestanti, governo dichiara coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle isole Comore ha ordinato di imporre un coprifuoco notturno dopo che la polizia e l'esercito si sono scontrati nelle strade della capitale Moroni con i manifestanti che protestavano contro la rielezione del presidente uscente, Azali Asosumani. Lo riferisce l'emittente francese "France24", spiegando che durante la giornata di ieri si sono verificati disordini, con attivisti che hanno saccheggiato la casa di un ex ministro e le hanno appiccato fuoco, mentre altri cercavano di bloccare le strade della capitale innalzando barricate. La polizia ha risposto con il lancio di gas lacrimogeni e diversi arresti. In un comunicato diffuso ieri sera, il governo delle isole ha ordinato un coprifuoco dalle ore 22 alle ore 6 da applicare a livello nazionale, adducendo una "necessità pubblica". Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno, a Moroni la misura è entrata in vigore qualche ora prima. Nel protestare contro la rielezione di Assoumani, i manifestanti hanno urlato alla frode e chiesto che il voto sia dichiarato nullo. Un portavoce del governo ha accusato l'opposizione di disturbo dell'ordine pubblico, mentre l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato le autorità a garantire la libertà di espressione e il diritto alla protesta pacifica, chiedendo al contempo moderazione da parte dei manifestanti. Martedì sera la commissione elettorale ha dichiarato il presidente uscente delle isole Comore, Azali Assoumani, vincitore al primo turno con il 62,97 per cento dei voti. (segue) (Res)