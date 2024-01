Comore: scontri fra esercito e manifestanti, governo dichiara coprifuoco notturno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati ufficiali annunciati dal presidente della commissione, Idrissa Said Ben Ahmada, Assoumani ha ottenuto 33.209 voti in totale, davanti agli avversari Salim Issa Abdallah con 10.684 voti (20,26 per cento) e Daoudou Abdallah Mohamed con 3.102 (5,88 per cento). Circa 340 mila cittadini delle tre isole che compongono lo Stato situato al largo della costa sudorientale dell'Africa sono stati chiamati alle urne domenica. Candidato del partito Convezione per il rinnovamento delle Comore (Crc), Assoumani era dato per favorito, grazie anche al fatto che le opposizioni - che denunciano presunte irregolarità nell'organizzazione e svolgimento del voto - non sono riuscite a superare le divisioni interne, presentandosi con cinque candidati diversi. L'ex colonnello golpista 65enne Assoumani ha ricoperto la presidenza prima dal 2002 al 2006, quindi dal 2016 ad oggi. A questi mandati vanno aggiunti anche i tre anni di presidenza che l'ex militare ha effettuato dal 1999 al 2002, dopo aver guidato un colpo di Stato ai danni dell'allora capo di Stato, Tadjijine Ben Said. Quelle tenute domenica erano le seste elezioni che l'ex colonia francese situata tra Mozambico e Madagascar ha effettuato dal 2001, anno in cui con la firma del trattato di Fomboni si è messo fine a una crisi nata dalle rivendicazioni separatiste delle isole Mohéli e Anjouan, opposte a Grade Comore. La Costituzione dell'epoca stabilì che il presidente si sarebbe dovuto eleggere, a rotazione, da una ciascuna delle isole, condizione caduta con una riforma varata nel 2018, contestata dalle opposizioni. (Res)